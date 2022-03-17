Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов высказался об отстранении команды от участия в Еврохоккейтуре на два года. Сборную России в четвёрке заменит команда Швейцарии.

Слова Жамнова цитирует портал «Чемпионат«.

По словам специалиста, команде будет чем заняться в отсутствие Евротура. «Будем развивать свой хоккей. На этих Евротурах играет одна сборная, на чемпионат мира едет другая. Больше будем уделять внимания молодёжи», — подчеркнул Жамнов, добавив, что будет изучаться ближайший резерв национальной команды.

Также Жамнов предположил, что можно будет организовать свой турнир с участием сборных Казахстана и Республики Беларусь. «Конечно, международного уровня будет не хватать, но, с другой стороны, такова нынешняя ситуация. Надо смотреть вперёд и двигаться дальше. Жизнь не заканчивается», — добавил Жамнов.