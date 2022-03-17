Российский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал о том, что пока не знает, сколько гонок он будет бежать на чемпионате России 2022 года.

Слова Большунова цитирует телеканал «Матч ТВ». Лыжник отметил, что в последнее время у него не было нормальных тренировок, а лишь постоянные переезды, которые отнимали силы.

«Пару дней покатаюсь и потом приду в себя после переездов. Не знаю, сколько гонок побегу на чемпионате России, соревновательный режим сбился, нужно настроиться«, — сказал Большунов.

Чемпионат России по лыжным гонкам 2022 года запланирован на 25 марта — 3 апреля, гонки пройдут в в Сыктывкаре.

В спринте на всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке Большунов занял третье место.