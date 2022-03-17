Норвежский биатлонист, трехкратный олимпийский Тарьей Бё высказался о решении отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

Слова Бё цитирует норвежский портал Dagbladet. По мнению Бё, решение об отстранении россиян и белорусов было верным. «Мы как мир спорта должны в каком-то смысле показать, что мы тоже относимся к этому серьезно», — отметил биатлонист.

По словам Бё, спортсмены — не политики, однако спорт является важной частью коммуникации и индустрии развлечений. «Лучшее средство давления – это занять чёткую позицию», – подчеркнул Бё.

Напомним, Международный олимпийский комитет рекомендовал всем спортивным федерациям отстранить от стартов российских и белорусских спортсменов до дальнейшего уведомления, что и было сделано.