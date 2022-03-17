Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев высказал мнение о том, что российские биатлонисты не будут менять спортивное гражданство в ближайшее время в связи с отстранением от международных стартов.

Слова Драчева цитирует портал «Спорт день за днем«.

«Смена гражданства точно не начнётся. Она бессмысленна по многим причинам. И одна из них – это патриотизм. Как говорится, крысы бегут с корабля первыми, а в биатлоне крыс нет», – подчеркнул Драчев.

По мнению эксперта, решение Международного союза биатлонистов об отстранении Союза биатлонистов России зрело долго, но оно было ожидаемым. На возвращение, как считает Драчев, может потребоваться до 5 лет. Сегодня, 17 марта, был официально запущен процесс по отстранению Союза биатлонистов России.