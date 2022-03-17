Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о старте процесса приостановки членства России и Белоруссии в Международном союзе биатлонистов.

Слова Журовой цитирует портал Metaratings.ru.

По мнению депутата, процесс приостановки членства России и Белоруссии в IBU может происходить из-за того, что федерация приняла рекомендации от МОК. Журова напомнила, что федерации не отстраняли американских спортсменов и не намекали на исключения из федераций, когда США вели боевые действия по всему миру.

«В нашем же случае это все выглядит как русофобия, двойные стандарты. Мне кажется, что у федераций разных видов спорта стоит задача как можно дольше держать людей в чувстве ненависти к России», — отметила Журова.