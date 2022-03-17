Российские фигуристы Марк Кондратюк, Александр Самарин, Софья Муравьева попали в заявку на турнир по фигурному катанию памяти двукратного олимпийского чемпиона Сергея Гринькова.
Проведение соревнований запланировано на 19-20 марта в Москве.
Предварительный список участников появился на странице турнира на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.
На турнир одиночников по взрослым заявлены Марк Кондратюк, Александр Самарин, Никита Сенцов, Тимофей Платонов и Григорий Федоров.
В заявку на соревнования женщин попали Софья Муравьева, Ника Касьянова, Анастасия Воронина, Вероника Петеримова, Мария Пулина, Виолетта Филонец, Карина Файзуллина и Анастасия Рябоконь.
В списке спортсменок-юниорок значатся фамилии Софьи Титовой, Дарьи Садковой, Марии Захаровой и др.