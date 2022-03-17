Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о том, какие проблемы российскому фигурному катанию принесёт отстранение России от международных соревнований.

Слова Жулина цитирует портал Sport24. По мнению тренера, подобное решение ISU — это нарушение всех прав спортсмена, поскольку эти люди — последние, которые участвуют в развязывании конфликтов.

«Окей, весь мир врубил санкции, но спортсмены тут при чем? Фигуристов-то зачем трогать?», — задался вопросом тренер, подчеркнув, что главная проблема в таком решении ISU — это неизвестность, поскольку спортсменам трудно тренироваться, не имея четкой цели и понимания, что будет завтра и к чему нужно готовиться.

«Убеждать людей тренироваться усерднее, когда они осознают, что нет ни чемпионата мира, ни чемпионата Европы — достаточно тяжело», — отметил Жулин, добавив, что стоит попытаться обжаловать решение ISU в CAS.