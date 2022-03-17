Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров высказался о решении Международного союза биатлонистов (IBU) начать процесс отстранения СБР, а также Федерации биатлона Белоруссии.

Слова Майгурова цитирует пресс-служба СБР.

Глава союза отметил, что в организации считают решение IBU политически ангажированным и неправомерным.

«Это настоящая дискриминация по национальному признаку. Ни СБР, как временный член Международного союза биатлонистов, ни наши спортсмены и тренеры не нарушали никаких положений Конституции IBU», — подчеркнул Майгуров, добавив, что в СБР остаются верными принципам Олимпизма и Олимпийской хартии, которые нарушило это решение.

«СБР подготовит обоснованный ответ IBU в установленный срок, хотя мы отдаем себе отчет, что решение в отношении нашей федерации уже принято», — добавил Майгуров.