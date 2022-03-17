Уфимский «Салават Юлаев» победил челябинский «Трактор» в первом матче в рамках серии 1/4 финала Кубка Гагарина в сезоне-2021/22 — полуфинала Восточной конференции.

Игра прошла на стадионе «Арена-Трактор» в Челябинске и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Салавата Юлаева».

Единственную шайбу в этой встрече сумел забросить нападающий «Салавата» Степан Санников. Результативными передачами в этой атаке отметились Виктор Тихонов и Владислав Картаев.

Следующая встреча «Салавата Юлаева» и «Трактора» пройдёт в субботу, 19 марта, в Челябинске. Начало встречи назначено на 15:00 по московскому времени. После этой встречи серия переедет в Уфу.

В другом полуфинале Восточной конференции друг с другом сразятся омский «Авангард» и магнитогорский «Металлург».