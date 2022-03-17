Российский лыжник, призер чемпионатов мира Глеб Ретивых высказался о своей победе в спринтерской гонке на соревнованиях в Кирово-Чепецке, где ему удалось обогнать трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова и двукратного призёра игр Александра Терентьева.

Слова Ретивых цитирует портал Sport24.

Лыжник назвал гонку в Кирово-Чепецке хорошим контрольным стартом к чемпионату России на тяжёлой и интересной трассе. «Знал, что у Терентьева и Большунова лыжи лучше, чем у меня, скользят, и я получил просвет. Было тяжело догонять их в створе, но мне удалось дожать, додавить всю ситуацию», — отметил, что победа над Большуновым не принесла каких-то особых ощущений.

«Медаль медалью, а человечность должна оставаться. Все мы люди. Вот если бы какой-то бонус это давало, ха-ха! Например, минус пять секунд на финише», — пошутил Ретивых.