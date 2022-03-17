Российский полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин не попал в стартовый состав команды на матч против португальской «Браги» в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

Игра пройдет сегодня, 17 марта, на стадионе «Луи II» в Монако, начало встречи назначено на 20:45 по московскому времени.

В основу на матч попали Нюбель, Вандерсон, Дисаси, Бадьяшиль, Энрике, Лукас, Тчуамени, Мартинш, Диоп, Бен-Йеддер, Фолланд.

В первом матче этого противостояния, который прошел неделю назад в Португалии, «Брага» победила со счетом 2:0. авторами забитых мячей в этом матче стали Витор Оливейра и Абель Руис, гол Висама Бен-Йеддера за «Монако» был отменен после вмешательства VAR. Для выхода в 1/4 финала «Монако» нужно побеждать с разницей в 3 мяча, победа с разницей в 2 мяча переведет игру в дополнительное время.