Голландский гонщик команды Формулы-1 «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о расторжении контракта Никиты Мазепина с командой “Хаас”.

Слова Ферстаппена цитирует портал BBC.

“Я сочувствую лично Никите — каждый из нас, в независимости от своего бэкграунда, очень упорно работает с очень молодого возраста, чтобы стать гонщиком Формулы-1”, — отметил гонщик, подчеркнув, что даже с имением финансовой поддержки нужно иметь талант для управления болидом Формулы-3 и Формулы-2.

«Тебе нужно быть конкурентоспособным, и он определённо им был. В настоящий момент ситуация для него очень сложная, но посмотрим — надеюсь, в мире снова наступит мир», — сказал Ферстаппен.

Напомним, Никита Мазепин провел в составе «Хаас» один полные сезон — в 2021 году.