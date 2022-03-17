Российский биатлонист, чемпион мира в эстафете Антон Бабиков высказался о том, как на нем сказалось непопадание на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Слова Бабикова приводит портал RT.

«Больная ли для меня тема – Олимпиада? Сейчас уже не настолько. Хотя не могу сказать, что чрезмерно страдал, когда все поехали в Пекин, а я нет”, — сказал биатлонист, отметив, что ему несвойственно себя жалеть в таком плане.

Бабиков отметил, что был хорош в сезоне, но недостаточно. «В биатлоне эту разницу иногда определяет всего один выстрел», — подчеркнул биатлонист.

Напомним, Антон Бабиков оказался первым запасным в сборной России на ОИ-2022 в Пекине, поскольку мужская команда не смогла обеспечить максимальную квоту в 6 человек незадолго до старта игр.