Бывший главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский высказал мнение по поводу решения Международного союза биатлонистов начать процедуру отстранения Союза биатлонистов России.

Слова Польховского цитирует агентство ТАСС.

«Для меня значение этих слов является загадкой. Ничего хорошего в этом решении нет, мне кажется, IBU делает поспешные выводы», — сказал Польховский, подчеркнув, что в прошлом году ему удалось общаться с руководителем IBU, а также с членами исполкома в качестве главного тренера сборной.

«Тогда все были настроены на нормальный диалог, поэтому последнее решение, скорее всего, было принято под давлением», — добавил тренер.

Напомним, сегодня, 17 марта, стало известно о том, что IBU принял решение начать процедуру отстранения Союза биатлонистов России.