Российский биатлонист, чемпион мира 2017 года в эстафете Антон Бабиков высказался о том, готов ли он продолжать спортивную карьеру в следующем олимпийском цикле.

Слова Бабикова приводит портал RT.

«Я чувствую в себе достаточно мотивации и физического здоровья, чтобы продолжать бегать и год, и два, и четыре», — отметил Бабиков, отметив, что на него не давит его возраст или мыли о том, что он не сможет выдержать конкуренцию с более молодыми атлетами.

«Я готов работать сколько нужно. Другой вопрос в том, что нас ждёт в ближайшем будущем. И это гораздо тяжелее, чем ответить, готов я бегать или не готов», — добавил спортсмен.

Напомним, сейчас Антону Бабикову 30 лет, в текущем сезоне он не выступал на Олимпиаде в Пекине, будучи первым запасным.