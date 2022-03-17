Московский хоккейный клуб ЦСКА победил “Динамо” в первой встрече серии в рамках 1/4 финала Кубка Гагарина — полуфинала Западной конференции.

Игра прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу «армейского» клуба.

В составе ЦСКА по разу отличились Константин Окулов, Семён Панкратов и Антон Слепышев. За «Динамо» по разу отличились Богдан Якимов и Вадим Шипачёв. За полторы минуты до конца встречи «Динамо» снял вратаря, и «бело-голубым» удалось отыграть одну шайбу, но этого не хватило для перевода матча в овертайм.

Следующая встреча в этом противостоянии состоится в субботу, 19 марта, также на «ЦСКА-Арене». После этого серия переедет на домашнюю арену «Динамо». В следующий раунд пройдет команда, первой одержавшая четыре победы.