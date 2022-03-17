Российский нападающий петербургского СКА Антон Бурдасов высказался о грядущей серии 1/4 финала Кубка Гагарина против московского «Спартака».

Слова Бурдасова цитирует пресс-служба клуба.

По мнению хоккеиста, все игры серии СКА в серии с «Динамо» в первом раунде плей-офф были очень тяжёлыми, пусть счёт в серии и 4:0.

«Со «Спартаком» ждем тоже тяжёлую серию: они вышли в плей-офф, там есть мастеровитые ребята, хорошая команда. В плей-офф нет легких соперников», — подчеркнул Бурдасов, добавив, что и СКА давно не играл, как и «Спартак».

Бурдасов также добавил, что уверен в физической готовности «Спартака» к этой серии, а найти игровой тонус — это просто вопрос времени.

Напомним, серия СКА и «Спартака» начнется завтра, 18 марта. Первый матч пройдет в Санкт-Петербурге.