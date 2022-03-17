Трехкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев высказался о решении Международного союза биатлонистов начать процедуру отстранения Союза биатлонистов России.

Слова Ростовцева цитирует портал «РБ Спорт».

«Конечно, это катастрофа для этого поколения спортсменов. И для всех любителей биатлона», — отметил специалист.

По мнению Ростовцева, смена гражданства российскими биатлонистами находится за гранью его понимания, поскольку это непорядочно и неправильно.

«Все наши спортсмены, кто находится среди топ-атлетов или на подходе, — они всего этого добились не за счет каких-то привлеченных спонсорских денег, а за счет средств государства», — отметил Ростовцев, добавив, что российские спортсмены тренировались в государственных спортивных школах, в сборной, получали зарплату, инвентарь, и на это нельзя просто махнуть рукой.