Португальский нападающий Криштиану Роналду собирается отработать контракт с «Манчестер Юнайтед» до конца и не покинет клуб в ближайшее время.

Об этом сообщает испанское издание AS.

Текущий контракт Роналду с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2023 года, футболист проведет в команде еще как минимум один полноценный сезон. В прессе утверждают, что португалец уверен в усилении состава команды, а также считает, что правильный выбор нового главного тренера позволит «МЮ» войти в число претендентов на победу в Английской Премьер-лиге и Лиге чемпионов.

Напомним, Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в начале сезона-2021/22. До этого он выступал за туринский «Ювентус».