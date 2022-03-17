Испанская “Барселона” сумела победить турецкий “Галатасарай” в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и по итогам двухматчевого противостояния пробилась в четвертьфинал розыгрыша.

Игра прошла на стадионе «Тюрк Телеком» в Стамбуле и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Встречу судила бригада арбитров из Италии во главе с Даниэле Орсато.

На 28-й минуте счет удалось открыть «Галатасараю»: отличился Маркан с передачи Александру Чикылдэу. Спустя 10 минут «Барселона» сравняла счет благодаря голу Педри, которому ассистировал Ферран Торрес.

На 49-й минуте каталонцы смогли перехватить преимущество — гол забил Пьер-Эмерик Обамеянг с передачи Френки Де Йонга, и этот мяч оказался решающим.

В первом матче в Барселоне команды сыграли вничью со счетом 0:0.

Соперник «Барселоны» по четвертьфиналу ЛЕ определится завтра, 18 марта.