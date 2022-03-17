Швейцарский «Базель» проиграл французскому “Марселю” в ответном матче ⅛ финала Лиги конференций и по итогам двухматчевого противостояния покинул розыгрыш.

Игра прошла в Швейцарии на стадионе “Санкт-Якобс Парк” и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе “Базеля” мяч забил Дан Ндой, в составе “Марселя” по разу отличились Валентен Ронжье и Дженгиз Ундер. “Марсель” мог побеждать в этом матче крупнее, однако Амин Харит не реализовал пенальти на 35-й минуте встречи.

Российский нападающий “Базеля” Федор Чалов вышел в стартовом составе клуба и отыграл 82 минуты, получив жёлтую карточку.

В первом матче “Марсель” также одержал победу со счётом 2:1, общий счёт в противостоянии 4:1 в пользу французской команды.