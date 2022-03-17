Главные новости из мира спорта за 17 марта в традиционном дайджесте главных событий дня от NVsport:

IBU запустил процесс отстранения союза биатлонистов России и Белоруссии

Международный союз биатлонистов (IBU) начал процесс отстранения Союза биатлонистов России (СБР). Об этом сообщает пресс-служба организации. Такая же процедура запущена и в отношении Федерации биатлона Белоруссии.

ЦСКА победил «Динамо» на старте серии 1/2 финала Западной конференции

Московский хоккейный клуб ЦСКА победил “Динамо” в первой встрече серии в рамках 1/4 финала Кубка Гагарина — полуфинала Западной конференции. Игра прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу «армейского» клуба.

«Салават Юлаев» победил «Трактор» на старте серии 1/4 финала Кубка Гагарина

Уфимский «Салават Юлаев» победил челябинский «Трактор» в первом матче в рамках серии 1/4 финала Кубка Гагарина в сезоне-2021/22 — полуфинала Восточной конференции. Игра прошла на стадионе «Арена-Трактор» в Челябинске и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Салавата Юлаева».

Непряева победила в спринте на соревнованиях в Кирово-Чепецке

Российская лыжница, обладательница Большого хрустального глобуса Наталья Непряева выиграла спринтерскую гонку на Всероссийских соревнованиях в Кирово-Чепецке. На пьедестале также оказались Анастасия Фалеева и Екатерина Смирнова.

Большунов финишировал третьим в спринте в Кирово-Чепецке

Российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов финишировал третьим в спринте классическим стилем на Всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке. Победу в финале одержал Глеб Ретивых, второе место — у Александра Терентьева.

Андрей Рублев пробился в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Теннисист из России Андрей Рублев пробился в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв представителя Польши Хуберта Хуркача. Встреча завершилась со счетом 7:6, 6:4. Теннисисты находились на корте 1 час 40 минут.