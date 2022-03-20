Мадридский «Реал» начал матч против «Барселоны» в 29-го туре испанского чемпионата сезона-2021/22. Сегодня, 20 марта, Эль Класико принимает арена «Сантьяго Бернабеу».

Прямая трансляция доступна для подписчиков сервиса Okko.tv по ссылке здесь. Главным арбитром встречи станет испанец Хуан Мунуэра.

Хозяева сыграют без форварда Карима Бензема и защитник Ферлана Менди. «Барселона» потеряла пятерку футболистов, среди которых были Самуэль Умтити и Ансу Фати.

Предыдущий Эль-Класико проходил в январе 2022 года в 1/2 финала Суперкубка Испании. Столичный коллектив одержал победу со счетом 3:2 в дополнительное время. Решающий гол тогда забил Федерико Вальверде.

«Реал» выигрывал последние пять матчей Эль Класико кряду с марта 2020 года.