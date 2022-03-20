Российский теннисист Карен Хачанов потренировался с итальянцем Маттео Берреттини перед стартом «Мастерса» в Майами (США). Спортсмен поделился совместной фотографией в социальной сети.

26-я ракетка мира разместила снимок на странице в Instagram.

Берреттини остается шестой ракеткой мира.

Турнир в Майами пройдёт с 23 марта по 4 апреля 2022 года, в основной сетке встретятся 96 участников.

Действующим победителем Miami Open является представитель Польши Хуберт Хуркач.

Ранее Хачанов вылетел в 1/32 финала в Индиан-Уэллсе после поражения от американца Дженсона Бруксби. В финале первого «Мастерса» в США встретятся Рафаэль Надаль и американец Тейлор Фриц. Их встреча пройдет в ночь с 20 на 21 марта в 01:00 по мск.