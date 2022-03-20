Официальные пресс-релизы РФС, как правило, невероятно скучны. В них информация доносится максимально сухим канцеляристским языком. Но если всё же научиться читать между строк, то можно заметить кое-что очень интересное.

На официальном сайте РФС на днях появилась небольшая заметка: «Повестка исполкома РФС 23 марта». В ней перечислялись пункты повестки. Как правило, это весьма скучная техническая часть, где решают разные косметические проблемы. Но в этот раз пункты повестки выглядят очень интересно. 23 марта мы сможем стать свидетелями исторического события, которого не было уже 25 лет. Высший российский дивизион могут расширить.

Разговоры о расширении РПЛ ходят не первый год. За него выступают многие футболисты и эксперты. Считается, что увеличение количества команд увеличит и прибыль клубов: больше матчей – больше денег. Но все планы о расширении лиги упираются в возможности клубов. Сколько уже было историй, как команды РПЛ из-за денежных проблем еле дотягивают до конца сезона. Хрестоматийный случай с «Тамбовом» в прошлом году ещё свеж в памяти.

Но вот мы читаем первый и третий пункт повестки:

О текущей ситуации в российском футболе. О предложении Российской Премьер-Лиги по вопросу о ротации клубов по итогам чемпионата России сезона-2021/2022 гг.

Третье звучит более предметно, но в нынешнем контексте гораздо интереснее пункт 1. Он звучит максимально размыто, но это его и выдаёт с головой. Скорее всего, исполком будет обсуждать беспрецедентную ситуацию, с которой столкнулся российский футбол в этом сезоне: легионеры массово бегут из России, команды исключены из еврокубков. То есть, скорее всего, именно этому и будет посвящена первая часть заседания: все будут говорить о том, как тяжело нашему футболу сейчас и как был нарушен спортивный принцип.

Короче говоря, сторонники расширения РПЛ, очевидно, готовы воспользоваться ситуацией. К тому же сейчас выдался подходящий момент: никто из стоящих на вылет клубов не выглядит безнадёжным по игре и финансам, а в ФНЛ сразу несколько клубов рвутся на повышение.

Вообще количество клубов в высшем российском дивизионе – одна из самых стабильных величин. Менялись времена, менялись президенты, менялись финансовые условия, а 16 команд были почти всегда, начиная с 1998 года. Да, были редкие исключения.

Так в дебютном сезоне высшей российской лиги-1992 команд было аж 20, но они были разделены на две подгруппы. Впрочем, тот год можно всерьёз не считать, поскольку начиналась новая эпоха в нашей стране, в том числе в нашем футболе, и приходилось выкручиваться в сжатые сроки.

В 1993-м число команд уменьшилось до 18, а в 1994-м – до привычных 16. Правда, уже в 1996-м лигу снова увеличили до 18 команд, но довольно быстро отказались от этой затеи. Таким образом, последний раз в элитном дивизионе России играли 18 команд ровно 25 лет назад, в 1997 году. Скорее всего, в августе этого года мы станем свидетелями исторического события, решение о котором будет принято совсем скоро.

При этом не стоит думать, что это решение разовое. Не для этого клубы так долго продавливали идею расширения лиги. Скорее всего, 18 команд – это уже надолго.

Пока остаётся открытым вопрос, как будут РПЛ расширять. Логичнее всего будет сохранить все 16 мест в элите, а ещё две путёвки получат победители ФНЛ. Но тут возникает загвоздка: в таком случае уже третий год подряд будут отменены стыковые матчи. В 2020-м – из-за ковида, в 2021-м – из-за проблем «Оренбурга» и «Алании» с лицензированием. Если стыки отменят и в третий раз, то это уже будет напоминать цирк.