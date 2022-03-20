Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов оценил ничью с «Динамо» в 22-м туре РПЛ, а также высказался об ощущениях от второго матча после возвращения Валерия Карпина.

Матч в Москве завершился со счетом 1:1. Победу у «Ростова» отобрал Федор Смолов, забивший с 11-метровой линии на 90-й минуте.

«Равная игра, где-то недотерпели и в конце подсели. «Динамо» оказывало хорошее давление. Ничья в Москве – не самый плохой результат. Карпин как будто и не уходил. Было чувство, что он где-то рядом», – приводит слова Глебова Sport24.

«Ростов» набрал 22 очка и расположился на 12-й позиции. «Динамо» остался на втором месте в турнирной таблице РПЛ с 43 очками.