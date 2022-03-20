Петербургский СКА вышел на ничью в полуфинальной серии плей-офф КХЛ со «Спартаком». Шарль Леклер из «Феррари» выиграл этап Гран-при Формулы-1 в Бахрейне. Самые интересные новости спорта за 20 марта – в традиционном дайджесте NVsport.

СКА обыграл «Спартак» в полуфинальном матче Кубка Гагарина

СКА стал победителем второго матча против московского «Спартака» в полуфинале Западной конференции Кубка Гагарина-2022. Хозяева обеспечили себе преимущество в середине третьего периода.

Пилот «Феррари» Леклер победил на стартовом этапе Формулы-1

В Бахрейне завершился первый этап Гран-при Формулы-1 в этом сезоне. В решающей гонке на автодроме в Сахире первым стал победитель квалификации Шарль Леклер из «Феррари».

Зиньковский забил решающий гол за «Крылья Советов» в матче с «Сочи»

«Крылья Советов» одержали победу над «Сочи» в 22-м туре чемпионата России. Встреча завершилась решающим голом самарцев в добавленное время ко второму тайму (3:2).

«Авангард» выиграл второй матч у «Металлурга» в 1/2 финала Кубка Гагарина

«Авангард» повел в полуфинальной серии плей-офф КХЛ с «Металлургом» со счетом 2:0. Во второй встрече омичи одержали победу в результативном матче (7:5).

Гол Агаларова спас «Уфу» от поражения с «Краснодаром»

«Уфа» провела домашнюю встречу с «Краснодаром» в 22-м туре РПЛ. От поражения хозяев спас гол с пенальти нападающего Гамида Агаларова. Игрок реализовал попытку на 84-й минуте.

Смолов принес ничью «Динамо» с «Ростовом», забив пенальти на 90-й минуте

«Динамо» и «Ростов» завершили ничьей матч 22-го тура чемпионата России. Встреча в Москве завершилась со счетом 1:1. От поражения в концовке хозяев спас нападающий Федор Смолов.

Чемпионка ОИ Рохас побила мировой рекорд в тройном прыжке в помещении

Представительница Венесуэлы Юлимар Рохас выиграла чемпионат мира по легкой атлетике в тройном прыжке. На соревнованиях в Белграде (Сербия) в своей лучшей попытке она обновила рекорд мира.

Дюплантис установил новый рекорд мира в прыжках с шестом в помещении

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис обновил собственное мировое достижение в прыжках с шестом на чемпионате планеты в Белграде (Сербия). Лучший результат теперь составляет 6,20 м.