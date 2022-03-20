«Барселона» вышла вперед по итогам первого тайма матча 29-го тура Примеры против «Реала». Каталонцы лидируют в Эль Класико с двумя голами в активе.

На 29-й минуте отличился нападающий Пьер Обамеянг, ему ассистировал Усман Дембеле. Второй гол гостей забил защитник Рональд Араухо. Автором результативной передачи снова стал Дембеле.

Прямая трансляция доступна для подписчиков сервиса Okko.tv по ссылке здесь. Судейскую бригаду возглавляет испанец Хуан Мунуэра.

Предыдущий Эль-Класико состоялся в начале 2022 года в 1/2 финала Суперкубка Испании. Тогда в пятый раз подряд победу одержал столичный коллектив. «Реал» обыграл «Барселону» со счетом 3:2 в дополнительное время, решающий гол забил Федерико Вальверде.