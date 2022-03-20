«Будё-Глимт» одержал победу над «Лиллестрёмом» в четвертьфинале Кубка Норвегии со счетом 4:1. Российский голкипер победителей Никита Хайкин пропустил один мяч.

Первый точный удар по воротам нанес защитник гостей Ветле Драгснес. Он открыл счет на 13-й минуте. В первом тайме ему ответил форвард «Будё-Глимта» Рунар Эспейор. Также заброшенными мячами отметились Элиас Кристофферсен Хаген, Амаль Пеллегрино и Виктор Бонифаце.

В полуфинале Кубка страны «Будё-Глимт», судя по сетке турнира, встретится с «Викингом».

Ранее команда Хайкина вышла в четвертьфинал Лиги конференций. В ближайшем товарищеском матче в преддверии старта национального чемпионата «Будё-Глимт» встретится с «Мольде». Игра запланирована на 27 марта, место встречи пока еще не определено.