«Барселона» одержала разгромную победу над «Реалом» в матче 29-го тура чемпионата Испании. Класико прошло в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилось победой «Барсы» 4:0.

Счёт на 29-й минуте открыл Пьер-Эмерик Обамеянг. На 38-й Рональд Араухо увеличил преимущество каталонцев. В самом начале второго тайма на 47-й минуте Ферран Торрес забил третий мяч «Барселоны», а четыре минуты спустя Обамеянг оформил дубль.

«Барселоне» удалось прервать пятиматчевую серию поражений и шестиматчевую безвыигрышную серию в играх с «Реалом». Последний раз каталонцы побеждали принципиального соперника 2 марта 2019 года (1:0).

Несмотря на поражение, «Реал» сохранил отрыв в таблице ла лиги. На счету подопечных Карло Анчелотти 66 очков в 29 играх. У идущей второй «Севильи» — 57. «Барселона» замыкает тройку лидеров с 54 очками и игрой в запасе.