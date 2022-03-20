Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Далласа». Форвард отличился в большинстве на 25-й минуте с передач Джона Карлсона и Евгения Кузнецова.

Таким образом, на счету Овечкина стало 40 шайб в текущем сезоне. Это 12-й сезон, в котором он смог достичь этой отметки. По данному показателю Овечкин смог повторить рекорд НХЛ, принадлежащий Уэйну Гретцки. Легендарный канадец также 12 сезонов проводил с 40 и более заброшенными шайбами.

Всего на счету Овечкина в текущем сезоне 76 (40+36) очков результативности. Он забивает четвёртый матч подряд.

В списке снайперов за всю историю НХЛ Овечкин занимает третье место, сократив отставание от идущего вторым Горди Хоу до 31 шайбы — 770 против 801. Первое место с существенным отрывом занимает Уэйн Гретцки — 894.

После двух периодов «Вашингтон» проигрывает «Далласу» 1:3.