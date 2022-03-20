Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Далласа». Для форварда эта шайба стала 40-й в сезоне и 770-й в карьере в НХЛ.

По данному показателю Овечкин занимает третье место в истории лиги. Его отставание от Горди Хоу сократилось до 31 шайбы — легендарный форвард забил 801 гол. Первое же место по-прежнему занимает Уэйн Гретцки. На его счету 894 точных броска, Овечкину осталось до рекорда забить 124 раза.

Напомним, что другой рекорд Гретцки Овечкин смог повторить: он проводит уже 12-й сезон в НХЛ с 40 и более заброшенными шайбами. Помимо них, никто не смог достичь этой отметки.

После двух периодов «Вашингтон» проигрывает «Далласу» 1:3.