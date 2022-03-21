Российский биатлонист Эдуард Латыпов поделился эмоциями после небольшого отдыха от соревнований.

Латыпов рассказал, что после окончания Кубка СБР в Уфе биатлонисты прошли в Москве углубленное медицинское обследование, а затем им дали несколько дней отдыха, так как гонки в Башкирии получились тяжелыми.

Латыпов рассказал, что любит отдыхать, смотря фильмы и читая книжки. Он перечитал в этом году «Преступление и наказание» Достоевского, в прошлом читал «Оливера Твиста» Диккенса, «Убить пересмешника» Харпера Ли и еще несколько произведений.

«Я замечал за собой: когда я достаточно много читаю и часто, книгу за книгой, мне очень легко давать интервью, мысли легко текут и формулируются, не нужно особенно долго задумываться над вопросами«, – цитирует Латыпова Metaratings.