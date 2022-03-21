Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия скорее всего не вернется в Россию после матчей за сборную Грузии. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, это связано с тем, что семье футболиста угрожают из-за его выступления за российский клуб. Пресс-служба «Рубина» отказалась комментировать это сообщение.

Напомним, Кварацхелию вызвали на сбор национальной команды Грузии. Он начнется 21 марта. Соперниками сборной по товарищеским матчам станут Босния и Герцеговина (25 марта) и Албания (29 марта).

Контракт 21-летнего футболиста с «Рубином» рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне грузин принял участие в 22 матчах во всех турнирах, забил два мяча и сделал пять голевых передач.

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