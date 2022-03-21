Президент Федерации тенниста России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал свое мнение о поражении испанского теннисиста Рафаэля Надаля от представителя США Тейлора Фритца в финале турнира в Индиан-Уэллсе (США).

Надаль проиграл матч со счетом 3:6, 6:7.

«Надаль был фаворитом, но Фритц очень классно подавал, здорово играл. Рафа поднаелся, очень сильно подустал. Был бы свежее – преимущество было бы у него. Все-таки после такой серии из 20 побед Рафа выдохся», – цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Президент ФТР добавил, что будущее Фритца будет известно после участия в следующих турнирах. На турнире в США он, по словам Тарпищева, достаточно хорошо подавал, к тому же американцу помогло медленное покрытие.