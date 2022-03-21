Российский комментатор Геннадий Орлов высказался о первых матчах серии СКА – «Спартак» в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

«С трибуны наблюдал за первым матчем СКА и «Спартака», и было заметно, что петербуржцы зажаты и не похожи на себя. Возможно, сказался полный стадион – все-таки два года СКА не мог сыграть при аншлаге из-за известных ограничений«, – цитирует Орлова «Чемпионат».

Комментатор добавил, что разговоры о слабости «Спартака» несостоятельны. В составе команды есть большое количество опытных игроков. К тому же, у красно-белых достаточно сильный тренерский штаб.

Орлов отметил тренеров СКА. Они правильно отреагировали на неудачу в первой игре и смогли внести тактические корректировки. Во втором матче игроки СКА блокировали опасные атаки «Спартака».