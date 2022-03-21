Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не планирует подавать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) об отстранении россиян от международных турниров. Об этом рассказала и.о. президента ВФЛА Ирина Привалова.

«Апелляции не будет. Мы рассматриваем вариант обращения в CAS впоследствии, если не найдем понимания со стороны World Athletics по тем моментам и вопросам, которые сейчас перед ними обозначили«, – заявила RT Привалова.

И.о. президента ВФЛА заявила, что ультиматум в адрес организации – не самая действенная мера. Обычно они не приносят желаемых результатов, а ведут к разрыву отношений. Привалова не является сторонником таких категоричных мер.