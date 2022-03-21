Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, которая ранее входила в совет директоров клуба, выразила свое мнение относительно ужесточения наказания за оскорбление судей.

«Вместо того, чтобы повышать качество судейства и информировать болельщиков, разъясняя каждый спорный момент, нам предлагают ввести цензуру на обсуждение арбитров?» – цитирует Салихову «Спорт-экспресс».

Зарема заявила, что это убьет остатки здравого смысла. Между сторонами должен был быть диалог. Салихова отметила судью Иванова, который ошибался 8 лет назад, и ошибается сейчас.

По мнению Заремы, если руководство не задумается о совершенствовании системы, то и через шесть лет все останется на прежнем уровне.