Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина поделилась ождиданиями от предстоящего чемпионата мира во Франции. Специалист будет смотреть турнир, где не будет россиян.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил отечественных спортсменов от стартов под эгидой организации. Соревнования состоятся в Монпелье с 23 по 27 марта.

«Чемпионат мира есть чемпионат мира. Я же смотрю такие турниры не только из за фигуристов из России. Мы смотрим за нашими коллегами, за тем, как они там выступают и что показывают. Поэтому, конечно, я буду следить за турниром», – цитирует Москвину Чемпионат.

Расписание чемпионата мира-2022 можно найти по ссылке здесь. Соревнования откроет короткая программа женщин.