Полузащитник «Рубина» Константин Кучаев, находящийся в аренде в казанском клубе, присоединится к национальной команде на будущем тренировочном сборе.

Информацию о приглашении подтвердил его футбольный агент Александр Клюев. Российская команда проведет учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта.

«Да, Костю действительно вызвали в сборную. С позитивным настроем смотрю на эту новость. По последним играм в «Рубине» можно сказать, что он лидер этой команды. Он достоин вызова в сборную», – цитирует Клюева Sport24.

Агент отметил, что не обсуждал с руководством «Рубина» и игроком полноценный переход. По его мнению, эти действия могут стать преждевременными.

В первой половине сезона Кучаев провел 13 матчей за ЦСКА и не отличился результативными действиями. В трех встречах за «Рубин» он забросил один мяч и сделал ассист.