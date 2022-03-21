Тренерский штаб сборной России по футболу изменил состав команды на общие тренировки на базе в Новогорске. Отмечается, что по медицинским показаниям оттуда исключены четыре игрока.

Сбор национальной команды в Московской области стартует сегодня, 21 марта, и завершится через неделю.

На базу не приедет представитель «Зенита», полузащитник Александр Ерохин, нападающий Федор Смолов и хавбек Арсен Захарян из «Динамо», а также форвард ЦСКА Антон Заболотный. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Ранее в команду были вызваны голкипер «Ростова» Сергей Песьяков, полузащитник «Рубина» Константин Кучаев и нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

Напомним, 23-й тур РПЛ после паузы начнется 1 апреля.