Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров отметил, что все решения по изменению тренерского состава национальных команд будут приниматься в апреле.

Международный сезон сборная завершила досрочно из-за отказа организации выступать на Кубке мира в нейтральном статусе. Последний всероссийский старт пройдет в конце марта в Тюмени.

«В первую очередь они представят свои отчеты на тренерском совете, который запланирован на 1 апреля в Тюмени. После этого мы в том числе обсудим в том числе на уровне правления. В течение апреля сформируем свое мнение и представим на утверждение в Минспорт», – цитирует Майгурова Матч ТВ.

Напомним, отчетно-выборная конференция с голосованием за нового руководителя СБР состоится летом.