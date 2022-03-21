Чемпион мира среди юниоров 2022 года, российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал о соперничестве с трехкратным победителем Олимпиады Александром Большуновым на турнире «Олимпийцы России».

18-летний спортсмен отметил, что у него не получилось «зарубиться» с более опытным соперником.

«Бежали вместе с ним в финале, а на решающий забег я взял не те лыжи. Когда парни начали вваливать, даже ответить ничем не смог. Конечно, Большунов – другой мир, другой уровень по сравнению со всеми. На этот уровень мне лезть ещё рано», – цитирует Коростелёва Чемпионат.

Победитель ЮЧМ уверен, что на ближайшие годы именно Александр будет его ориентиром в спортивных достижениях.

В раздельной гонке на прошедших соревнованиях Коростелёв стал вторым, Большунов не стартовал.