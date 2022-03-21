Восьмикратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Марит Бьорген отреагировала на предложение возглавить национальную женскую команду. Бывшая спортсменка кратко ответила на этот вопрос.

Норвежка завершила профессиональную карьеру в 2018 году, но сейчас продолжает участвовать в марафонах различного уровня.

«У меня дома двое маленьких детей, и я, вероятно, не подхожу для этого», – приводит слова Бьорген VG.

Первую паузу в выступлениях лыжница делала в 2015 году перед рожденьем первенца, ее второй ребенок появился уже в 2019 году.

Бьорген остается обладательницей наибольшего количества наград в истории зимних Олимпиад среди всех спортсменов. В ее активе – 15 медалей различного достоинства. Она 18 раз выигрывала чемпионат мира, а также четыре раза становилась первой в общем зачете Кубка мира.