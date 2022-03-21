ЦСКА одержал третью победу над «Динамо» в полуфинальной серии плей-офф КХЛ. В очередной игре армейцы забросили две шайбы, их соперники ответили только одной.

На 25-й минуте счет открыл защитник ЦСКА Владислав Провольнев. Забить ему помогли Максим Соркин и Андрей Светлаков. Спустя 11 минут с подач Сергея Бойкова и Ивана Игумнова ворота гостей поразил форвард Михаил Фисенко.

В концовке третьего периода решающей шайбой отметился нападающий ЦСКА Семен Панкратов. Его ассистентом стал Виталий Абрамов.

ЦСКА безошибочно идет в полуфинальной серии Запада с «Динамо», для выхода в следующий этап армейцам достаточно еще одной победы. Четвертый матч команд состоится в среду, 23 марта, на арене «Динамо».