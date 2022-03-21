Экс-полузащитник «Спартака», «Локомотива» и сборной России Александр Самедов прокомментировал возможности отечественных клубов в условиях ограничений со стороны ФИФА и УЕФА. Он считает, что можно заявиться в азиатскую Лигу чемпионов.

28 февраля мировая и европейская организация отстранили российские клубы и национальную сборную от участия в международных стартах.

«Азиатская Лига чемпионов – аналог для клубов. Можно туда заявиться. Если говорить серьёзно, это соревнование действительно не так просто выиграть», – цитирует Самедова Чемпионат.

После завершения профессиональной игровой карьеры местом работы футболиста был молодёжный департамент московского «Локомотива», там он занимает должность селекционера.

Отметим, что единственным крупным пострадавшим клубом в этом сезоне стал «Спартак». Москвичей исключили из Лиги Европы на стадии 1/8 финала.