Генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Арривабене высказался о ситуации с соглашением нападающего Пауло Дибалы. Известно, что он покинет коллектив в конце сезона.

Ранее руководство туринцев предлагало игроку контракт с зарплатой 6-7 млн евро за сезон, что не устроило футболиста.

«Мы не продлили контракт с Дибалой. С приходом Влаховича структура и техническое задание изменились», – приводит слова Арривабене журналист Джанлуиджи Лонгари в социальной сети.

Текущий договор аргентинского нападающего завершится в конце сезона 2021/22.

В нынешнем сезоне Дибала за 29 матчей во всех турнирах отметился 13 голами и сделал шесть результативных передач. В последней встрече Серии А форвард забил «Салернитане» именно с паса Душана Влаховича.