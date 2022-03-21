«Детройт Ред Уингз» провел обмен в последний день по дедлайну в НХЛ. В результате, российский нападающий Владислав Наместников стал игроком «Даллас Старз».

О сделке сообщает в журналист Брэд Галли в Твиттере. По его информации, взамен «Детройт» получит пик четвертого раунда драфта НХЛ.

В этом сезоне Наместников сыграл в 60 матчах, отметился 13 шайбами и отдал 12 голевых передач. За всю карьеру в североамериканском чемпионате он набрал 538 встреч и 231 (104+127) балл.

Пока «Детройт» занимает 11-е место Востока, а «Даллас» находится на девятой позиции в турнирной таблице Западной конференции. Накануне, коллектив из Техаса обыграл «Вашингтон», в составе которого выходил Александр Овечкин.