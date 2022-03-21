Нападающий ЦСКА Александр Попов стал пятым игроком в истории Континентальной хоккейной лиги, которому удалось провести 150 и более встреч в плей-офф турнира.

Ранее его команда одержала третью победу в полуфинальной серии Запада с московским «Динамо» (2:1). Сегодня, 21 марта, голами отметились Владислав Провольнев и Семен Панкратов. За сине-белых забил Михаил Фисенко. Четвертая встреча второго раунда состоится 23 марта.

Прошедшая игра стала 150-й в плей-офф Кубка Гагарина для 41-летнего Попова. Среди них – 70 игр за ЦСКА и 80 встреч за «Авангард». Нападающий перешел в московскую команду после сезона 2015/16.

Ранее это достижение брали Евгений Бирюков (168), Сергей Мозякин (157), Илья Каблуков (156) и Данис Зарипов (154).