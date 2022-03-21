Президент «Ахмата» Магомед Даудов заявил, что арбитражный суд Москвы удовлетворил иск футбольного клуба о разблокировке аккаунта на YouTube и назначил неустойку за неисполнение решения.

Сумма равна 100 000 рублей за каждый день просрочки, размер будет увеличиваться вдвое каждую неделю до достижения суммы в 1 млрд рублей.

«21.03.2022 иск был полностью удовлетворен, суд постановил разблокировать канал Клуба. Кроме того, учитывая практику иностранных компаний, которые неотложно прекращают или приостанавливают деятельность на территории России, суд обратил решение к немедленному исполнению», – написано в Telegram-канале Даудова.

В заявлении сообщается, что 10 декабря 2020 года «Ахмат» был включен в санкционные списки США, после компания Google LLC заблокировала их аккаунт на YouTube.com по причине введения экономических санкций.

Известно, что канал был заблокирован без предварительного уведомления и без возможности восстановления. Владельцам было предъявлено «нарушение экспортного законодательства».

После попыток восстановления в июне 2021 года «Ахмат» обжаловал блокировку в суде.